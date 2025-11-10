El importe de las hipotecas en Balears sube un 70 % en una década

El importe medio de una hipoteca en España para la compra de vivienda ha pasado en una década, entre agosto de 2015 y el mismo mes de este año, de algo más de 100.000 euros a cerca de 170.000, una subida de casi el 63 %, mientras que en Baleares el incremento se ha situado en el 70 %. El archipiélago es la cuarta comunidad con mayor aumento por detrás de Madrid (95 %), Andalucía (77 %) y la Comunidad Valenciana (74 %).

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto de 2015 el importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda era de 104.318 euros, frente a los 169.650 que alcanzó en agosto de este año, último mes del que hay registros. Esta subida media del 63 % se queda ligeramente por debajo del encarecimiento del precio de la vivienda en esa década, periodo en el que el metro cuadrado ha pasado de 1.524 a 2.679 euros, lo que supone una diferencia cercana al 76 %.

Sin embargo, en dos comunidades autónomas, Madrid y Andalucía, la subida del importe del préstamo supera con mucho la media. En Madrid, el importe medio de las hipotecas prácticamente se ha duplicado, al pasar de 141.847 a 276.158 euros, si bien ese incremento, del 95 %, es la mitad de lo que ha subido el precio del metro cuadrado en la región, donde ha pasado de 1.557 a 4.384 euros.

En Andalucía la subida ha sido del 77 %, tras pasar la hipoteca media de 89.042 a 157.647 euros, para un mercado inmobiliario en el que el metro cuadrado se ha encarecido un 59 %. Entre otros factores, los expertos atribuyen el alza de los precios de la vivienda en estas dos comunidades a la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros, que sólo en el primer semestre de este año creció un 2 % interanual hasta alcanzar las 71.155 operaciones. Británicos, marroquíes y alemanes se situaron en cabeza y supusieron el 19,3 % del total nacional, según datos del Consejo General del Notariado.

Madrid y Andalucía, sobre todo la Costa del Sol, se han convertido en el destino preferido por grandes inversores y extranjeros con alto poder adquisitivo. Por lo que respecta al importe de las hipotecas en otras comunidades autónomas, en Valencia la hipoteca media subió un 74 %, y en Baleares, un 70 %, en una década. A continuación figuran Canarias (68 %); La Rioja (63 %); Murcia (56 %); Cataluña (53 %); Navarra (50 %); País Vasco (45 %); Cantabria y Castilla La Mancha (43 %); Castilla y León (37 %); Galicia (35 %); Asturias (33 %); Aragón (31 %), y Extremadura (28 %).