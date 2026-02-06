Es Gremi Centre Musical, Premio Onda Cero Mallorca de Cultura 2026, por su constante apoyo a la música

Con más de dos décadas de trayectoria y ubicado en el polígono de Son Castelló, en Palma, Es Gremi se ha consolidado como un punto de encuentro para músicos, técnicos y público. Su actividad va más allá de la programación de conciertos: es un espacio donde se ensaya, se aprende, se crea y se profesionaliza el trabajo cultural, ayudando a que la escena local tenga continuidad durante todo el año.

En una entrevista en Onda Cero, su fundador, Pep Bauzá, recordó que el proyecto nació para dar a los músicos un lugar “digno” para ensayar, en una época en la que muchos grupos se veían abocados a hacerlo en condiciones precarias. Con el tiempo, esa idea inicial fue creciendo hasta convertirse en un centro multifuncional, con salas para el directo y servicios que sostienen el día a día de la comunidad musical.

Desde la dirección artística, Pau Forner subraya la apuesta por una programación diversa y por dar oportunidades reales a bandas emergentes y artistas locales, favoreciendo que puedan subir al escenario, consolidar público y ganar visibilidad. En un contexto en el que no siempre es fácil vivir de la cultura, Es Gremi reivindica la importancia de la programación estable y del trabajo constante, el que no se limita a grandes eventos puntuales.

La entrega del Premio Onda Cero Mallorca de Cultura 2026 tendrá lugar en la gala de los Premios Onda Cero Mallorca, el lunes 16 de febrero a las 19.00 horas en el Auditòrium de Palma, con entrada gratuita.