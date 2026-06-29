Grupo social ONCE entrega este 1 de julio los Premis Solidaris en Palma

La presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Illes Balears, Francisca Muñoz, hoy invita a los oyentes de la radio a la Gala de los Premios Solidarios ONCE 2026, que tendrá lugar el próximo miércoles, 1 de julio, a partir de las 19:30 horas, en el Teatre Principal de Palma.

Durante el transcurso de la Gala se hará entrega de los Premios Solidarios a la Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA en la categoría de 'Institución, Organización, Entidad u ONG'; a la Empresa Municipal de Transportes de Palma EMT en 'Estamento de la Administración Pública' y a la investigadora Teresa Llull Martí en la categoría de 'Persona Física', entre otros galardonados.

Además, se ha reconocido a MallorcaDiario y El Corte Inglés en unos premios que pretenden reconocer la labor y el compromiso de personas, entidades e instituciones que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.