El Govern pide "prudencia" a la población e informarse por canales oficiales ante las lluvias intensas de estos días

El jefe del Emergencias del Govern, Aurelio Soto, ha detallado, tras la primera reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, que la situación meteorológica en las próximas horas provocará lluvias y tormentas que afectarán, principalmente, a Mallorca, Eivissa y Formentera.

El primer episodio de lluvias ha adelantado que se verá desde las 14.00 horas, que podría entrar por el sur de Mallorca y dejar hasta 30 l/m2 en una hora.

Pasadas estas primeras lluvias, el siguiente podría llegar este jueves alrededor de la medianoche por unas lluvias que afectarán al este peninsular y podría llegar a Eivissa y Formentera, donde dejaría 40 l/m2.

Soto ha indicado que esta situación meteorológica se prolongará en Baleares durante los próximos días, por lo que Emergencias hará un seguimiento, junto con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los comités técnicos asesores que compartirán la información metodológica con los servicios de emergencias.

Actualmente, se ha activado el aviso naranja en el sur de Mallorca por estas lluvias y amarillo en el resto de la isla --excepto la zona de Llevant--, mismo nivel que en Menorca. Estos avisos se mantendrán activos hasta las 21.00 horas.

Para el viernes, el aviso naranja por lluvias y tormentas se activará en las Pitiusas durante todo el día y en Mallorca será amarillo entre las 10.00 y las 20.00 horas. El sábado persiste el aviso naranja en Pitiusas --hasta las 15.00 horas--, en Mallorca se activará de 12.00 a 20.00 horas y en Menorca será amarillo entre las mismas horas que en Mallorca.

Soto ha advertido que, durante estas horas, puede haber un día soleado en algunos puntos de las islas pero en otros sitios puede haber "lluvias intensas".

Por este motivo, ha pedido a la población que sigan estos canales oficiales, actualicen la información y "adecuen su comportamiento2 a la situación meteorológica que pueda haber en cada momento. Así, ha pedido "responsabilidad", evitar desplazamientos innecesarios y cruzar zonas inundables. La próxima reunión del comité Meteobal se llevará a cabo mañana para hacer un seguimiento de la situación.