EROSKI vendió el pasado año 69 millones de euros de producto local en Baleares

EROSKI vendió durante 2025 un total de 69 millones de euros en producto local en las Islas Baleares, una cifra que consolida el compromiso de la cadena con el territorio y con los productos de proximidad. Este volumen de ventas refleja el respaldo de los clientes a una oferta vinculada a los productores de las islas.

Los datos se han dado a conocer en Campos durante la presentación de una nueva edición de la campaña ‘Productes de Sa Nostra Terra’, que reúne a representantes institucionales y proveedores locales y refuerza la visibilidad de los alimentos producidos en Baleares.

EROSKI mantiene acuerdos comerciales con cerca de 160 proveedores de las Islas Baleares, con los que comercializa alrededor de 1.400 referencias de origen local. En el marco de la campaña, la cadena pondrá en marcha promociones especiales de productos de las islas en sus establecimientos.

“La evolución de las ventas confirma que los clientes valoran la calidad y la proximidad de los productos de las islas. EROSKI seguirá trabajando junto a los proveedores locales para ampliar su presencia y acercar a los consumidores una oferta cada vez más representativa del territorio”, ha señalado Alfredo Herráez, director de EROSKI en Baleares.

Crecimiento de los productos frescos y elaborados

En 2025, las ventas de fruta y verdura local alcanzaron en Baleares los 11,2 millones de euros, un 10% más que el año anterior. La fruta producida en las islas rozó los 3 millones de euros (+11,8%), con una evolución destacada de los cítricos, que llegaron a 1,6 millones de euros (+9,5%). Además, se comercializaron más de 690.000 kilos de sandías y melones, mientras que las ventas de hortalizas cultivadas en Baleares alcanzaron los 8 millones de euros.

En carnicería, la carne de ternera y cordero balear alcanzó un volumen de ventas de 7,6 millones de euros, un 6,6% más. Por su parte, las ventas de pescado y marisco de proximidad crecieron un 5%.

Entre los productos elaborados, las ventas de queso con Denominación de Origen Protegida Mahón-Menorca crecieron un 10,8% y llegaron a los 3,9 millones de euros. La sobrasada con Indicación Geográfica Protegida alcanzó los 1,7 millones de euros (+4,5%) y se comercializaron más de 590.000 litros de leche fresca de Menorca, un 2% más que el año anterior.

También destacó el comportamiento de los vinos con Denominación de Origen, con unas ventas de 3,9 millones de euros y un crecimiento del 9%. El agua de manantial procedente de Baleares alcanzó los 16,2 millones de litros vendidos y mantuvo su evolución positiva.

En el segmento de productos tradicionales, EROSKI vendió más de 890.000 panes payeses e introdujo mejoras en su formulación, con una valoración positiva por parte de los clientes. Asimismo, las ventas de panades, cocarrois, robiols y ensaimadas crecieron un 1% y alcanzaron los 1,8 millones de unidades.