Se entrega y entra en prisión el expolicía local fugado tras ser condenado por tratar de matar a su mujer

El expolicía local de Son Servera condenado en 2024 a siete años de cárcel por tratar de matar a su mujer estrangulándola y que se fugó tras la condena se ha entregado en Madrid y ya ha ingresado en prisión.

Agentes del aeropuerto de Madrid interceptaron hace días al varón, que había regresado de Tailandia, donde había permanecido oculto desde la condena, según han publicado 'Diario de Mallorca' y 'Última Hora' y ha confirmado Europa Press.

Cabe recordar que el expolicía local fue condenado a siete años y medio de cárcel por tratar de matar a su mujer, tras una discusión ahogándola con un fular en marzo de 2018.

Sin embargo, tras la condena, se quitó la pulsera de control telemático y se fugó. La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial consideró probado que los hechos, que tuvieron lugar en marzo de 2018, derivaron de una discusión que se inició en el domicilio de la pareja al regreso de una comida y después de que la mujer mostrara su intención de salir con unas amigas, a lo que el hombre se negó.

Fue entonces, según la sentencia, cuando el expolicía se puso agresivo, agarró a la mujer por los hombros, la insultó y comenzó a darle manotazos, la arrastró por la fuerza al baño, la llevó hacia el dormitorio tirando del fular y apretó con fuerza tratando de asfixiarla "con clara intención de acabar con su vida".

La víctima pudo finalmente zafarse propinando patadas a su agresor y escapar, primero al baño y luego a casa de una amiga. La Sala consideró que los hechos merecían la calificación de intento de homicidio porque de no ser porque la mujer logró escapar "el acusado objetivamente habría podido acabar con su vida".

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) confirmó la condena.