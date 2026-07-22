Los empresarios admiten las dificultades actuales que atraviesa Baleares en vivienda, movilidad o calidad de vida, pero piden desligarlas del turismo

Desde CAEB aseguran que "es un problema de gestión pública" sumado a que la población ha crecido en 500.000 nuevos residentes en tres décadas. Su presidenta Carmen Planas, ha expresado respeto por la manifestación de este domingo, pero ha pedido que no se cargue contra las empresas del sector turístico, ha pedido un debate riguroso y "sin extremismos" sobre el turismo que necesita Baleares.

Los empresarios han querido posicionarse a favor de un turismo regulado y que prime "el valor añadido y la calidad por encima del aumento en número de visitantes", y han destacado el impacto directo e indirecto que, aseguran, tiene sobre miles de familias de las islas y diferentes sectores, con un gasto total de 23.400 millones de euros en 2025.

Desde CAEB han puesto como ejemplos de gestión de la presión humana la limitación de entrada de vehículos en Ibiza o la lucha contra el alquiler turístico ilegal, aunque ante la pregunta de si el impuesto de turismo sostenible podría servir para financiar la falta de vivienda, se han mostrado en contra, ya que prefieren que sirva "para regenerar zonas maduras e infraestructuras relacionadas con el turismo".

Preguntada también sobre si la actuación de la Guardia Civil con las dos activistas que realizaron pintadas en varias inmobiliarias de Santa Maria le pareció proporcionada y si ha generado o no una mayor movilización de cara a la manifestación, Planas ha contestado que "no sabemos quién asistirá a la manifestación", pero esperan que sea pacífica, y que están con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por último, sobre la salida de las empresas hoteleras Meliá, Iberostar y Barceló de Cuba, han mostrado "comprensión y respeto" por la decisión debido a las condiciones actuales en la isla, aunque no han querido hacer más valoraciones.