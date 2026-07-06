Emergencias mantiene activa la alerta amarilla por calor en Mallorca

La Dirección General de Emergencias mantiene activa la alerta amarilla (IG-0 del plan Meteobal) por altas temperaturas en Mallorca, Eivissa y Formentera.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este mediodía aviso amarillo por calor en norte y nordeste de Mallorca por temperaturas que podrían alcanzar valores máximos de 36 grados y que en el interior y el sur podrían elevarse a 37ºC.

En el caso de las Pitiusas, el aviso se activa igualmente al mediodía y los termómetros podrían alcanzar valores máximos de 36ºC. En todos los casos los avisos estarán vigentes hasta las 19.00 horas.

La situación se mantiene similar el martes, momento en que el aviso también entre las 12.00 y las 19.00 horas, se extenderá a Menorca, donde se esperan máximas de 36 grados.

En el norte, nordeste e interior de Mallorca, el martes el mercurio podría subir hasta los 38ºC, mientras que en la Serra de Tramuntana y el este las máximas serán de 37ºC. El aviso amarillo seguirá activo igualmente en las Pitiusas por temperaturas máximas de hasta 36ºC.

De cara al miércoles, la Aemet mantendrá activo entre las 12.00 y las 19.00 horas el aviso amarillo por calor en el conjunto del archipiélago, con máximas de 38ºC en norte, nordeste e interior de Mallorca, de 37ºC en las Pitiusas y de 36ºC en el resto.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.