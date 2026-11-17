Artieda ha valorado este martes en una entrevista en el programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero que el descenso es “comprensible y lógico” ante un mercado en el que el precio medio ya ronda los 4.500 euros por metro cuadrado. En su opinión, la caída de las operaciones responde a una “crisis de oferta”: “No puede aumentar el número de transacciones si no aumentamos el número de inmuebles”, ha asegurado.

Dos mercados, un mismo problema

El presidente de los API de Baleares ha distinguido entre el mercado residencial, situado por debajo de unos 800.000 euros, y el de alto standing, que supera los 3 o 5 millones de euros. Ha recordado que 15 de los 25 municipios más caros de España están en las Islas y que, en Ibiza, muchos municipios superan los 5.000 o 6.000 euros por metro cuadrado.

Pese a la caída de compraventas, los precios continúan subiendo. Artieda lo explica por la demanda acumulada —que sitúa entre 17.000 y 30.000 viviendas— y por el peso creciente de los compradores extranjeros, que representan en torno al 37% de las operaciones en Baleares.

Para contener los precios, el sector inmobiliario calcula que harían falta entre 5.000 y 6.000 viviendas nuevas al año solo para atender el crecimiento poblacional de las Islas, estimado en unos 15.000 habitantes anuales. A ello se suma la demanda ya existente, que eleva la necesidad total de vivienda.

Artieda ha reconocido que la normativa balear ha facilitado en los últimos años la puesta en marcha de promociones, pero ha insistido en que el principal obstáculo sigue siendo la falta de suelo, los altos costes de construcción y la escasez de mano de obra. “Construir es lento y hay que agilizar los trámites”, ha afirmado.

El decreto ‘Mari Carmen’ y el alquiler

Sobre el llamado decreto ‘Mari Carmen’, convalidado la pasada semana por la Diputación Permanente del Congreso con 35 votos a favor y 34 en contra, Artieda ha advertido de que ya está generando “caos normativo” y está frenando la salida de contratos de alquiler. La norma incluye la prórroga de hasta dos años de los contratos que venzan hasta finales de 2028 y refuerza la protección de familias vulnerables frente a los desahucios.

“Los propietarios, que son quienes pueden solucionar el problema, están atemorizados”, ha señalado el presidente de los API de Baleares, quien considera que la medida puede reducir todavía más la oferta de alquiler de larga duración. Según Artieda, algunos caseros están retirando viviendas del mercado tradicional y derivándolas hacia el alquiler por habitaciones, temporal o de temporada.

De cara a las elecciones generales, Artieda se ha mostrado crítico con la declaración de zonas tensionadas tal y como está planteada en la Ley estatal de Vivienda de 2023. En su opinión, la medida traslada “el peso de la solución” a los pequeños propietarios y requeriría una nueva norma estatal consensuada con expertos y agentes del sector.

Entre las peticiones del colectivo figuran destinar la mayor parte de la nueva construcción a residentes, avanzar en la colaboración público-privada, ejecutar los casi 170 millones de euros previstos para Baleares dentro del plan estatal de vivienda y reforzar el control frente a estafas y intermediaciones irregulares.

“El problema es que vemos que no reman hacia el mismo destino las comunidades autónomas y el Gobierno central”, ha concluido Artieda, quien ha reclamado un marco estable y consensuado para abordar la crisis de la vivienda en las Islas.