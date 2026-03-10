"Como madre, cambié los horarios en la empresa", afirma una empresaria mallorquina

Hoy nos acompañan tres mujeres empresarias que participaron en el debate organizado por la Cambra de Comerç de Mallorca con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo inspiró a distintas instituciones y entidades que organizaron diferentes actos para reclamar una mayor paridad y seguir luchando por la igualdad entre géneros.

Las empresas que hoy nos acompañan protagonizaron el debate bajo el nombre "VOCES DE MUJERES LÍDERES: PERSPECTIVAS FEMENINAS EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS" y éste podría ser precisamente el título de esta tertulia posterior que tiene lugar en Onda Cero Mallorca.

Hoy nos acompañan la CEO de CoMsentido, Marta Serrano; la CEO y directora general de Lantimar Group, Beatriz Orejudo, y la directora general de Terrassa Artes Gráficas, Carolina Terrassa, quienes han reivindicado la igualdad real en la empresa, la conciliación y más apoyo institucional al tejido emprendedor femenino. Desde sectores tan diversos como la comunicación y marketin, la náutica y sector marítimo, y la imprenta y artes gráficas, las invitdas han coincidido en que la presencia de mujeres en puestos directivos crece, pero que aún deben “currárselo un poquito más” para llegar y mantenerse.

En el marco del 8M, Onda Cero Mallorca ha reunido en sus estudios a tres referentes del liderazgo femenino en las islas en una tertulia, inspirada en una reciente jornada de la Cambra de Comerç de Mallorca, en la que ellas han puesto el foco en los obstáculos, pero también en los avances de las mujeres en el mundo empresarial.

Serrano ha defendido la vigencia del 8M y de los foros específicos para visibilizar el talento femenino: “Ojalá dentro de poco tiempo no haga falta hacer estas mesas redondas, pero hoy todavía no estamos en igualdad de condiciones y hay que seguir visibilizando el camino”. Ha recordado que cuando emprendió, hace apenas siete años, se convirtió en la primera empresaria cercana para parte de su entorno, lo que evidencia la falta de referentes.

Desde un sector tradicionalmente masculino como el marítimo, Orejudo ha subrayado que, pese a los avances, “todavía no estamos en igualdad de condiciones”, y ha apuntado a micro-discriminaciones cotidianas: “Hay veces que explicas perfectamente una situación y no te miran a los ojos, miran al compañero hombre; son detalles que dan mucha rabia”. Aun así, defiende que el liderazgo “no va de géneros, va de sacrificio, de responsabilidad y de trabajo” y reclama que se elija a las personas por talento, no por cuotas. De hecho, Orejudo tuvo que cambiar los horarios en su empresa al ser la mayoría mujeres y poder conciliar.

En el ámbito de la empresa familiar, también Terrassa ha explicado cómo su llegada a la dirección supuso cambiar horarios y estructuras para favorecer la conciliación en una plantilla donde el 66% son mujeres. “Para trabajar bien, tienen que estar bien en casa; si pueden llevar y recoger a sus hijos, la empresa también lo nota”, ha señalado. Además, Terrasa ha reconocido que la figura masculina para poner en valor a las mujeres emprendedoras en su caso ha sido crucial.

Las tres han reclamado más apoyo público a la maternidad y al emprendimiento, desde la bonificación de bajas de maternidad en pequeñas empresas hasta incentivos a la contratación de jóvenes, al tiempo que han defendido el papel clave de los hombres en el reparto corresponsable de las tareas de cuidado. Algunas de las ideas lanzadas en este debate de mujeres empresarias se pueden escuchar en el audio adjunto.

