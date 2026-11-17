La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, se ha pronunciado en Onda Cero sobre la información publicada por 'El Debate' acerca de la actividad inmobiliaria de la pareja de Rosario Sánchez, candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern. Preguntada por si tenía información sobre este asunto y qué opinión le merecería si se confirmara, Gomila ha señalado que «nosotros consideramos que el 'rentismo' no es un trabajo».

En una entrevista en clave electoral antes de la cita con las urnas el 29 de noviembre, a la candidata de la formación política de izquierdas, en el caso del Senado se presenta junto al PSIB-PSOE, se le ha planteado si sería ético que Rosario Sánchez concurriera a las elecciones con ese entorno familiar y si debería ofrecer explicaciones. La candidata de Ara Més Front Ampli no ha confirmado los detalles de la información, pero ha insistido en su posición política sobre el mercado inmobiliario: «Las casas han de ser para vivir».

La noticia de 'El Debate' atribuye a la sociedad administrada por la pareja de Sánchez la titularidad de alrededor de 40 fincas en Mallorca. El propio recuento incluye distintas tipologías de propiedades y no equivale necesariamente a 40 viviendas.

Durante la entrevista, Gomila también ha sido preguntada por su propia situación inmobiliaria. Ha explicado que su padre es herrero y su madre trabaja como dependienta y ha relatado que pudo acceder a la compra de una vivienda hace dos años gracias a la ayuda económica de sus padres para reunir la entrada. «¿Quién tiene 87.000 euros ahorrados en las Islas Baleares para poderse apoyar un piso?», ha planteado para ilustrar las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes.

En materia de vivienda, la candidata defiende topar los precios del alquiler, movilizar las viviendas vacías y aplicar medidas fiscales a quienes acumulen más de cuatro viviendas y no las destinen a alquiler asequible o estable. También ha citado la propuesta de incrementar hasta un 150% el IBI de los alquileres vacíos en Palma. Gomila ha defendido que la construcción de vivienda pública es necesaria, aunque considera que hacen falta medidas inmediatas para aliviar la situación de quienes no pueden asumir los precios actuales.

Sobre otros asuntos, como la inmigración irregular, Gomila ha comparado las llegada de "extranjeros" con el turismo de lujo y los turistas, aunque luego ha rectificado su apreciación llamando al traspaso de la competencia de inmigración para abordar esta problemática en las islas.