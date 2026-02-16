política

Cañadas (Vox) afirma que las negociaciones con el Govern van bien

"El PP de Baleares ha aprendido a respetar a Vox", ha dicho Cañadas este lunes en la rueda de prensa previa al pleno

Europa Press

Palma |

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. | Isaac Buj - Europa Press

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha coincidido con el portavoz del Govern, Antoni Costa, en que las negociaciones entre los de Santiago Abascal y el PP para sacar adelante iniciativas van bien.

"El PP de Baleares ha aprendido a respetar a Vox", ha dicho Cañadas este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, tras ser preguntada por las declaraciones del portavoz del Ejecutivo el pasado viernes en las que dijo que el Ejecutivo mantiene abiertas con Vox negociaciones "que están funcionando muy bien".

En este sentido, Cañadas ha sostenido que desde su partido también tienen "esta sensación", remarcando que "siempre" han tenido una mano tendida a los 'populares'. "Lo que no hemos permitido es que nos la mordieran, como pasa en otras comunidades", ha dicho.

