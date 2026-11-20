alvià ha sido elegida como Capital Europea del Turismo 2027 este jueves, título que concede la Comisión Europea, en la categoría de poblaciones de entre 25.000 y 100.000 habitantes.

El anuncio se ha hecho público este jueves durante la ceremonia celebrada en el club 'The Nine de Bruselas', tras la defensa de la candidatura que el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha llevado a cabo esta mañana ante el jurado de la Comisión Europea.

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el municipio ha logrado el galardón europeo tras competir en la fase final con Calais (Francia), Geestland (Alemania), Eivissa (España), Nova Gorica (Eslovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turquía) y Zadar (Croacia).

La distinción premia las prácticas más innovadoras en materia de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, apoyo al patrimonio cultural y talento local.

La delegación integrada por el alcalde, la regidora de Turismo, Elisa Monserrat, el director general de Turismo y Comunicación, Jaime Mora, y la técnico Elena Heine, han sido felicitados por el resto de candidaturas que han reconocido el trabajo y la calidad de la presentación de Calvià.

En la defensa de la candidatura, Amengual ha puesto en valor todo el trabajo realizado en los estos años para la transformación de Calvià.

A este respecto y a preguntas del jurado, ha subrayado el impulso realizado en los últimos años en la zona de Magaluf a través del proyecto 'Magaluf for All' para el cual se ha contado con el apoyo de los fondos europeos y también del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En particular, el alcalde se ha referido a la primera reunión que tuvo al acceder a la alcaldía cuando se vio con el cónsul británico, explicando que quedó "fuertemente impactado" por "la manera en la que los padres tenían que venir a recoger los cadáveres de sus hijos que caían desde los balcones", y tuvo claro que "jamás debía volver a ocurrir eso" en el municipio.

De hecho, ha señalado el Ayuntamiento, desde mayo del año 2022, no ha habido que lamentar ningún accidente de este tipo, ni en Magaluf ni en el resto de Calvià.

Durante su exposición ante los seis miembros del jurado europeo formado por representantes de la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE), el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, la delegación calvianera ha desgranado los proyectos desarrollados.

Entre ellos, el jurado ha valorado "muy positivamente" la protección de las praderas de posidonia, la regeneración natural de playas en invierno y la integración del patrimonio histórico mediante el Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca.

La Comisión Europea también ha reconocido las políticas de regeneración urbana de Calvià, destacando las recientes adquisiciones y demoliciones de establecimientos obsoletos, como el Hotel Teix o el Hostal Colón, así como el proyecto de Torrenova, que transformará 18.000 metros cuadrados en un gran pulmón verde urbano.

El Ayuntamiento de Calvià ha agradecido el respaldo unánime que ha recibido la candidatura durante estos meses por parte del Govern, el Consell de Mallorca, la Aetib, y el tejido empresarial y hotelero, "cuyo esfuerzo conjunto ha hecho posible que Calvià lidere hoy el turismo del futuro en Europa".