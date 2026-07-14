El calor pondrá este martes en aviso a Baleares, con máximas de 39 ºC en el interior de Mallorca

En concreto, Menorca, Eivissa y Formentera estarán en aviso amarillo entre las 12.00 y las 20.00 horas ante la previsión de que los termómetros alcancen los 36 grados centígrados (ºC). También se activará este aviso en Mallorca, con excepción del interior de la isla, donde el aviso será naranja y se podrá llegar a los 39 ºC.

AEMET ha avanzado que las temperaturas aumentarán en la mayor parte de España, si bien las mínimas lo harán de forma ligera. Durante el día de mañana, sólo se esperan descensos de las mínimas en Navarra. Por lo demás, el pronóstico recoge que se sobrepasarán los 35ºC en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular.

De hecho, se podrán llegar incluso a los 40ºC en zonas del tercio nordeste así como en puntos del interior sureste e incluso de Mallorca. Asimismo, se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y el tercios nordeste y sureste peninsulares, así como en puntos de la meseta sur.