La Navidad puede ser una época especialmente difícil para las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Para llevar también la ilusión de estas fechas a quienes más lo necesitan, Acción Social de CaixaBank ha puesto en marcha una nueva edición de ‘El Árbol de los Sueños’, una campaña solidaria que este año prevé repartir 1.748 regalos en Baleares entre niños y personas mayores. Así lo ha explicado Diego Riera, responsable de Acción Social de CaixaBank en las islas, en una entrevista en Onda Cero Mallorca.

La iniciativa alcanza su novena edición y permite que particulares, clientes y empresas colaboren convirtiéndose en pajes de los Reyes Magos o de Papá Noel. En Baleares se han recogido 1.748 cartas, mientras que en el conjunto de España la campaña supera las 37.000 peticiones.

Detrás de cada carta hay una historia. Los destinatarios son niños en riesgo de exclusión social, menores tutelados por la Administración, participantes en programas de lucha contra la pobreza infantil de entidades como Cruz Roja y Cáritas, así como niños con discapacidad intelectual de la entidad Mater. También participan personas mayores sin hogar que se encuentran en recursos de acogida.

Durante la entrevista, Riera ha compartido algunas de las peticiones recibidas: desde juguetes y material escolar hasta ropa, calzado o artículos que las familias ya no pueden permitirse. Algunas cartas reflejan también el deseo de sentirse parte del grupo y no ser diferentes a sus compañeros. «Cada niño y cada niña es mucho más que su carta y detrás de cada petición hay una historia de vida que merece oportunidades», ha señalado.

Cómo participar en ‘El Árbol de los Sueños’

Colaborar es sencillo: cualquier persona puede acercarse a una oficina de CaixaBank, solicitar una de las cartas disponibles y comprar el regalo que pide el niño o la persona destinataria. El importe no debe superar los 50 euros. El paquete, envuelto y con la identificación que acompaña a la carta, debe entregarse en la misma oficina antes del 11 de diciembre.

Riera ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa o a cualquier otra acción solidaria durante las fiestas. «No cambiará su vida por completo, eso lo sabemos, pero sí puede hacer que el día en que reciban su regalo sea un día especial, un día feliz», ha afirmado. Una forma de regalar algo que va mucho más allá del objeto: ilusión, una sonrisa y un recuerdo.