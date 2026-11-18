El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha sido citado a declarar como investigado por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular el próximo 9 de diciembre, según ha avanzado este miércoles 'Diario de Mallorca' y ha podido confirmar Europa Press.

La citación tiene lugar después de que un juzgado admitiera a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el de Vox por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales de la institución.

La querella, presentada a finales del pasado mes de octubre, tiene su origen en una denuncia presentada por el PSIB por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

Tras investigar los hechos denunciados, la Fiscalía consideró que existían indicios de delito suficientes como para presentar una querella por malversación, aunque los socialistas también apuntaban a otros de prevaricación y falsedad documental.

Cabe recordar que este martes, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, señaló que esperará a que los tribunales les comuniquen la posible imputación del vicepresidente para tomar decisiones sobre su futuro.

La pasada semana, Bestard mantuvo su inocencia y se negó a dimitir. "Yo sigo trabajando, no he hecho nada mal hecho. La justicia dirá lo que tenga que decir, yo confío en la justicia", dijo al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada el viernes para presentar los presupuestos insulares de 2027.