Baleares, entre las comunidades autónomas con mayor grado de privatización sanitaria de España

Baleares es la segunda comunidad autónoma con mayor grado de privatización sanitaria, junto a Cataluña y solo por detrás de Madrid, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio advierte de que el aumento de la actividad sanitaria privada no está contribuyendo a reducir la presión asistencial sobre el sistema público.

Los datos del informe reflejan el peso de la sanidad privada en las islas. En Baleares, un total de 376.158 personas tienen contratado un seguro médico privado, lo que equivale al 30,1% de la población. Esta cifra ha experimentado un crecimiento anual del 2% entre 2020 y 2025. El informe también pone el foco en los recursos públicos destinados a la asistencia sanitaria prestada por medios ajenos y a los conciertos con entidades privadas. En 2026, el Govern destina a estas partidas más de 228 millones de euros, una cantidad que representa el 9,3% del presupuesto sanitario total.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares advierten de que este incremento de la colaboración con el sector privado "no está evitando el deterioro de los indicadores de espera en la sanidad pública". La entidad alerta de que las listas de espera han superado por primera vez los 113.000 pacientes pendientes de consultas hospitalarias o intervenciones quirúrgicas. A esta situación se suma la demora en Atención Primaria, que se sitúa cerca de los ocho días.

Ante esta situación, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares reclama un aumento de la inversión en la sanidad pública y la reversión de las políticas de externalización. La entidad también pide aplicar medidas estructurales y de gestión para reducir las listas de espera, además de reforzar la Atención Primaria, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario público en las islas.