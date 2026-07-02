Baleares registra 34.166 solicitudes de regularización extraordinaria

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido en Baleares con 34.166 solicitudes y 6.639 citas asignadas.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (22,5%) y entre 16 y 24 años (16,5%). Casi seis de cada diez solicitantes (68%) tienen menos de 34 años.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 38,3% del total, seguida de Marruecos (10%), Paraguay (9,3%) Argentina (6,8%) y Venezuela (5,6%).

Más de la mitad de solicitudes (56%) las han presentado hombres y el 44%, mujeres.