Baleares recibe 4,3 millones de turistas hasta mayo, un 3,6% más que en el mismo período de 2025

Según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística, solo en el quinto mes del año al archipiélago llegaron 2,1 millones de viajeros internacionales, un 5,21% más que en mayo de 2025.

El INE ha publicado este jueves también la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que indica que en mayo los turistas internacionales dejaron en las Islas 2.560 millones de euros, un 9,16% más que en abril de 2025. En el acumulado de enero a mayo, el gasto se eleva hasta los 5.202 millones de euros, un 4,68% más.

Cada persona gastó de media en sus viajes 1.214 euros, un 3,76% más, mientras que el gasto diario se sitúa en 229 euros, un 3,67% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en mayo fue de 5,29 días, un 0,08% más.