Baleares pone a disposición de Castilla-La Mancha todos sus medios tras el accidente ferroviario de Toledo

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha puesto a disposición de las autoridades de Castilla-La Mancha todos los medios y recursos de la comunidad autónoma para atender el accidente ferroviario de Urde (Toledo), que ha causado al menos 30 fallecidos.

"Siguiendo con mucha preocupación las informaciones sobre el grave accidente ferroviario entre dos trenes en Toledo. Todo nuestro apoyo y solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Desde el Govern ponemos a disposición de las autoridades de Castilla-La Mancha todos los medios y recursos necesarios", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha mostrado "conmocionada" por el accidente y ha trasladado todo su cariño a las personas afectadas y sus familias. También ha trasladado su agradecimiento a los equipos de emergencias que están trabajando para atenderlas.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se ha expresado en los mismos términos. "Con el corazón encogido por el accidente de tren en Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los familiares de las víctimas y personas heridas en estos momentos tan difíciles. Gracias de corazón a los equipos de emergencias y a todas las personas que están trabajando sobre el terreno para atender a los afectados", ha escrito en sus redes sociales.

Los mensajes, además, han llegado desde todo el espectro político de Baleares. El PP, el PSIB, MÉS per Mallorca y Vox han cancelado su agenda pública en señal de luto y sus portavoces no comparecerán en rueda de prensa después de la Junta de Portavoces del Parlament.

"Pendientes del accidente de Toledo y pensando en las víctimas, los heridos y la angustia y el dolor de sus familias", ha escrito el coordinador de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia. "Con el corazón encogido por las terribles noticias del accidente ferroviario en Toledo", ha apuntado su homóloga en Podemos Baleares, Lucía Muñoz. La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha escrito: "Se repite la historia. Mi solidaridad y oraciones por las víctimas".

El siniestro se ha registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos, aunque se estima que la cifra, de acuerdo con las primeras estimaciones sobre el terreno, podría elevarse al menos hasta el medio centenar.