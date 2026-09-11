Baleares pide al Gobierno que aclare si los informes desclasificados son los que Sánchez mencionó en el Congreso

"Si el informe al cual se refería Sánchez en el Congreso es este desclasificado es tan sencillo como que nos lo digan. A mi no me consta que, a estas horas, ningún miembro del Gobierno haya dicho que se referían a ese", ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

La posibilidad de que los informes policiales contuvieran información acerca de la llegada de personas migrantes a las costas de Baleares surgió después de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados la semana pasada.

El líder del Ejecutivo rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Confirmó la existencia de ese informe, pero precisó que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares.

Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, convocó una rueda de prensa extraordinaria para exigir al Gobierno todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertaban acerca de lo que interpretó como una "llegada masiva" de personas migrantes a las costas de Baleares.

No obstante, la única referencia a Baleares en los documentos sobre la crisis de Ceuta desclasificados el miércoles es un balance sobre la llegada de personas migrantes en patera. También aparece mencionado, aunque de forma testimonial, en un documento que analiza los diferentes flujos migratorios a España.

"No sé si queda algo por entregar o no (...). Está justificado nuestro temor y que pidieramos que el Govern pidiera el informe que Sánchez mencionó en el Congreso. No sabemos si eran entradas masivas o qué eran. No sabemos si lo desclasificado es lo que mencionó, pero sí sabemos que estamos en manos de un Gobierno incompetente y débil para controlas las fronteras", ha subrayado Costa.

En cualquier caso, ha responsabilizado al presidente del Gobierno de ser él quien "lanzó la idea" acerca de la existencia de ese documento durante su comparecencia parlamentaria. "Quien generó la noticia fue Sánchez, no nosotros. Y si lanza una noticia que afecta a Baleares en una cuestión que nos preocupa, que a nadie le extrañe que la presidenta pida todas las explicaciones. Sería irresponsable no hacerlo", ha sostenido.

El portavoz, más allá del supuesto informe sobre Baleares, ha considerado que la información conocida a través de los informes desclasificados permiten determinar que el Gobierno "tenía información" sobre la entrada masiva pero "no hicieron absolutamente nada".

"El Gobierno de España es incapaz de controlar las fronteras. ¿Podemos confiar que en estas condiciones serán capaces de controlar los flujos hacia Baleares? ¿Podemos creerles cuando dicen que la tendencia va a la baja?", se ha preguntado.