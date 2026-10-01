Los API de Baleares rechazan los decretos del Gobierno y reclaman una política de vivienda a largo plazo

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares se muestran en contra de los últimos decretos impulsados por el Gobierno para hacer frente al problema de la vivienda y reclaman una actuación más consensuada y con una perspectiva de largo plazo. Desde el colectivo consideran que abordar la falta de vivienda de forma "apresurada" y mediante normas de carácter temporal genera inseguridad jurídica y puede tener un efecto negativo sobre el mercado del alquiler, al reducir la oferta disponible.

Así lo ha explicado en Onda Cero José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, quien reclama estabilidad y un marco normativo que permita a propietarios y profesionales conocer las reglas a largo plazo.

Además, Artieda sostiene que el problema de fondo es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por ello, defiende que cualquier solución a la crisis habitacional debe pasar por "incrementar la disponibilidad de suelo y aumentar la construcción de vivienda pública y protegida".

En este sentido, recuerda que el parque de vivienda pública en España representa alrededor del 2% del total, una cifra que, según apunta, se encuentra muy por debajo de la media europea. Los API de Baleares reclaman así avanzar hacia un pacto que permita incrementar de forma sostenida el parque de vivienda destinado a los residentes y favorecer el acceso a una vivienda a precios asequibles.