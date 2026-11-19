Iván "Pichu" Cuellar sigue batiendo récords. El guardameta extremeño jugó con el Real Mallorca la eliminatoria del copa del Rey ante el Alcoyano con 42 años, cinco meses y nueve días. En Radioestadio Noche de Onda Cero se mostró muy feliz por volver a jugar superando la eliminatoria. "Estoy contento por el equipo porque ha pasado y por volver a jugar y ayudar. Para mi todo lo que me está viniendo es muy gratificante, uno tiene que valorar la edad que tiene y donde está y la mejor forma es dando ejemplo. Intento hacer todo lo posible y tratando de que mejore quien esté a mi lado. Trabajo no va a faltar y si estoy aquí es porque he entendido la situación para ayudar".

Ascenso

Cuellar es consciente que para conseguir el objetivo del ascenso el entorno tiene que tener paciencia porque la categoría de plata es muy igualada y complicada. "El objetivo está marcado. Sabemos la dificultad de la categoría y que es una carrera de fondo. La igualdad de la categoría te hace entender que hay que tener paciencia y hacérselo ver al grupo y al entorno"

Accidente

Cuellar reconoció que se llevó un susto el pasado 28 de septiembre durante el desayuno en la ciudad deportiva. El guardameta sufrió el impacto en la cabeza de una estructura decorativa que le provocó una brecha en la cabeza. "Uno no puede tomar un café tranquilo(risas), Un panel se vino abajo y tuve suerte que quedase en unos puntos y a seguir para adelante"