Carlos Martínez sigue manteniendo su pasión por el fútbol con la labor de director de la Mutua de futbolistas. El técnico del Santany regresó el pasado sábado a Magaluf después de dirigir al Platges de Calvià durante 10 años y la experiencia fue muy positiva con la victoria 0-2. "Más allá de quien esté en el club fue como volver a casa y no va a dejar de ser mi club de referencia porque es donde más tiempo he pasado. Fue extraño el pasillo al campo y muy contento porque jugamos ante un equipo que venía de ganar ocho partidos seguidos. La gente fue muy respetuosa, fue una sensaciones extraña por volver a un sitio que crees que es tu casa.".

Favoritos

Carlos Martínez destaca el nivel de la tercera balear y apuesta por la Sociedad deportiva Ibiza y Platges de Calvià para el título de liga. "Sobre el papel los favoritos eran Sociedad deportiva Ibiza y Porreras y ahora para mi los candidatos para el título son el Ibiza y el Platges. Es una categoría bonita y muy igualada".

Mutualidad

Carlos Martínez lleva dos años trabajando para mejorar la atención de los futbolistas. El director de la Mutualidad de futbolistas ha apostado por incorporar un equipo médico del máximo nivel como el doctor Barrantes. "La ventaja de estar en la mutualidad es que conocía el funcionamiento y tenía os muy claro lo que había que mejorar. Queda mucho por hacer pero la atención ha mejorado, los plazos de intervención quirúrgica. Hemos incorporado médicos de primer nivel como el doctor Barrantes con una dilatada trayectoria"