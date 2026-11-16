Alfonso Díaz, CEO de negocio del Real Mallorca: " Trabajamos de forma conjunta con la dirección deportiva"

El Real Mallorca busca director deportivo para afrontar el mercado invernal. El club anunció ayer la salida de Pablo Ortells después de seis temporadas al frente de la dirección deportiva. El Ceo de negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, destacó el pasado 16 de febrero que trabajaba de forma conjunta con la dirección deportiva y con el presidente, Andy Kohlberg, a la cabeza. "Es evidente que los números no son buenos pero hay que mirar adelante para mejorar los números. En el último mes se ha visto a un equipo más competitivo. Trabajamos de forma conjunta con la dirección deportiva y estamos en contacto permanente con el presidente".

Luis García

Luis García Fernández ha destacado desde el primer momento la gran labor de Pablo Ortells al frente de la dirección deportiva y la gran sintonía que ha mantenido en el día a día. Esta decisión de Andy Kohlberg deja en el punto de mira al técnico del Real Mallorca después de la salida Ortells. El Real Mallorca jugará el miércoles la eliminatoria de copa del Rey en Alcoy ante el Alcoyano y el próximo sábado jugará en Tenerife. El domingo 29 jugará en Son Moix un partido clave ante el Castellón.