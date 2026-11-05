Joan Sastre "Ojalá podamos ascender para que los jugadores de Mallorca no tengan que marcharse"

Joan Sastre debutó con el Palmer Basket el pasado fin de semana después de jugar 17 años lejos de la isla en diferentes equipos de la liga ACB. A sus 34 años afronta el reto de jugar en casa con ilusión en una categoría que le ha llamado la atención por el gran nivel competitivo. "La verdad es que tenía muchas ganas de debutar y estoy muy contento de como salieron las cosas. Hay bastante nivel en la categoría y se nota porque los equipos juegan con una intensidad alta y el juego es muy físico. Esta todo muy igualado.Estoy muy a gusto de estar en casa y muy contento con el grupo con jugadores jóvenes con margen de mejora. Mientras las lesiones me respeten intentaremos alargar, hay que ir año a año. Hace 17 que me fui de la isla buscando el sueño de ser profesional y ahora soy padre de familia con dos niñas".

Ilusión por ascender a ACB

Sastre tiene los pies en el suelo pero no descarta retirarse jugando en ACB en el Palmer Basket. El jugador de Inca sueña con conseguir el ascenso en unos años para que los jugadores isleños no tengan que abandonar la isla. "Jugar en ACB sería el escenario perfecto pero ahora estamos lejos y hay que saber de donde venimos. Ahora estamos un poco lejos pero espero que en uno años podamos luchar por play off. Estamos en una isla que con un millón de habitantes han salido muchos jugadores y esto habla muy bien del trabajo de los equipo de base. Ojalá podamos conseguir un equipo ACB para que los jugadores no tengan que salir"