Adri Fuentes, Biel Ribas, Cedric y Raúl Casañ coincidieron con Jesús de Miguel

El fútbol español está trasladando el más sentido pésame a los familiares, amigos e integrantes del Club Deportivo Tenerife por el fallecimiento del Jesús de Miguel por el fuerte golpe sufrido en el partido disputado ayer ante el Andorra. Esta tragedia ha tomado de cerca a deportistas como Adri Fuentes, Biel Ribas, Cédric o el técnico de La Sociedad deportiva Ibiza, Raúl Casañ, que coincidieron con el futbolistas que esta mañana ha fallecido a la edad de 30 años. El delantero y máximo goleador del Real Mallorca compartió vestuario en el Castellón en la temporada 22-23.

El exguardameta, Biel Ribas, fue compañero de Jesús de Miguel en el Fuenlabrada en la temporada 18-19 y en declaraciones a Onda Cero ha lamentado su perdida con profunda tristeza. "Es un día difícil. Era muy buen chico, introvertido y tímido. He visto las imágenes y yo que he sido portero estos encontronazos son peligrosos pero no me imaginaba este final. Venía de una lesión y jugó poco pero ya apuntaba maneras".

Cedric Omoigui que actualmente está jugando en el Anagennisi también coincidió con Jesús de Miguel en el Fuenlabrada después de dejar el Real Mallorca.

Raúl Casañ en Unionistas

El técnico de La Sociedad deportiva Ibiza tuvo a Jesús de Miguel en Unionistas en la temporada 22-23. Raúl Casañ está muy afectado y guarda un gran recuerdo de su paso por Salamanca. "Lo tuve en el equipo hasta diciembre, luego fichó por el Castellón. Es una noticia muy triste y estamos consternados. Recuerdo que era un delantero goleador, zurdo pero sobre todo muy buena persona".