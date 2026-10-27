Luis García cita a Yerga, Orejuela y Jandro para jugar la copa ante el Alcoyano

El Real Mallorca afronta la eliminatoria de la copa del Rey a partido único ante el Alcoyano con las novedades en la lista de Orejuela, Jandro y Yerga. Las ausencias para el partido en Alcoy serán las de David López, Alberto Moreno, Morlanes, Puigmal, Luna, Donald, Cerdà y Roca. El técnico ha recalcado que sus jugadores tienen que jugar con la ilusión de superar la ronda y aprovechar los minutos para demostrar que están en condiciones de jugar en liga.

Cuellar y Buska

Luis García ha confirmado que Buska será uno de los futbolistas que tendrán la oportunidad de jugar en el Colllao mientras que Cuellar podría ser el elegido para juga el partido de copa. El guardameta de 42 años está demostrando en los entrenamientos y extraordinario nivel y es posible que sea el elegido para defender la portería.

Viaje el mismo miércoles

La expedidición viajará el mismo día del partido en un vuelo que saldrá de Palma hacía Alicante a las once de la mañana y regresará después del partido en torno a la una de la madrugada. Luis García ha dado libre el jueves teniendo en cuenta que el partido ante el Cádiz se disputará el próximo lunes.