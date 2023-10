Tomeu Salas: "Todo lo que huele a Baleares se ha echado del club"

Tomeu Salas ha hablado claro en Onda Cero. El abogado y exvicepresidente del Baleares tiene las cosas muy claras sobre lo que está sucediendo en la entidad blanquiazul, tanto en lo deportivo, como en la parcela institucional. El equipo ocupa la última posición con un punto tras caer 3-0 en Antequera coincidiendo con el debut del nuevo técnico, Juanma Barrero. Entre los señalados, Salas apunta a la figura del secretario técnico. " El señor Jordi Roger no sale, está escondido. Todo lo que huele a Baleares se ha echado del club, no hay nadie. Las goleadas son normales. El equipo da la sensación que no compite y eso sí que es preocupante, es cuando eres un cadáver".

Murcia

El Athlético Baleares jugará el próximo domingo en el estadio Balear ante el Murcia. Salas es consciente que el ambiente estará enrarecido después de los últimos resultado y de la situación deportiva que ocupa el equipo. El vicepresidente es consciente que el próximo partido en el Estadio Balear y la visita ante el filial del At de Madrid serán muy complicados después de escuchar al nuevo técnico. Juanma Barrero lanzó un mensaje a su propio vestuario tras la goleada encajada en Antequera. "Hemos tirado el partido en el descuento de la primera parte, no hay excusas, venimos con lo que venimos y con eso hay que competir. El que no esté dispuesto a competir en estas circunstancias se puede quedar en casa".

Quinta derrota consecutiva

El conjunto blaquiazul ha sumado la quinta derrota consecutiva tras incorporar a Juanma Barreroque se ha convertido en el decimocuarto entrenador en la última década. En cambio, el presidente y propietario, Igo Volckann, sigue apostando por el director deportivo Patrick Messow. y Jordi Roger, en la dirección deportiva. Tomeu Salas considera que es el momento para que los responsables del club salga a dar la cara y las explicaciones oportunas.