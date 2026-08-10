El Handbol Mallorca ficha al portero polaco Aleks Lawrukiewicz, procedente del Balonmano Romo

Se trata del primer fichaje del conjunto de Marratxí para la temporada 2026-2027. Lawrukiewicz llega al Handbol Mallorca después de haber jugado en clubes como Balonmano Mislata, Puerto de Sagunto y en las últimas temporadas en Balonmano Romo, disputando hasta tres fases de ascenso.

El cancerbero se ha mostrado muy ilusionado con su nuevo reto en la isla: “Estoy muy ilusionado con sumarme a este proyecto en Mallorca. Llego con muchas ganas de trabajar duro, aportar mi experiencia y dar el máximo bajo los palos para alcanzar los objetivos del equipo”, ha asegurado.

Según ha explicado el club, el nuevo portero del equipo mallorquín "destaca por sus reflejos, su envergadura y su solidez bajo los palos".