TROFEO CIUTAT DE PALMA

Goleada para el recuerdo del Mallorca (3-0) ante el PSG de Luis Enrique en el Trofeu Ciutat de Palma

El equipo de Luis García se llevó su trofeo arrollando al bicampeón de la Champions con goles de Luvumbo, Virgili i Raíllo con un gran fútbol y mucha intensidad. Los parisinos acusaron la falta de sus estrellas, que aún no se han incorporado tras el Mundial.

Redacción

Palma |

Goleada para el recuerdo del Mallorca (3-0) ante el PSG de Luis Enrique en el Trofeu Ciutat de Palma
Goleada para el recuerdo del Mallorca (3-0) ante el PSG de Luis Enrique en el Trofeu Ciutat de Palma | RCD Mallorca

El equipo de Luis García se llevó su trofeo arrollando al bicampeón de la Champions con goles de Luvumbo, Virgili i Raíllo con un gran fútbol y mucha intensidad. Los parisinos acusaron la falta de sus estrellas, que aún no se han incorporado tras el Mundial.

Antes del partido se presentó a la nueva plantilla ante los más de 17.500 asistentes con un espectáculo de demonios y fuego, y el técnico bermellón pidió a la afición apoyo para volver a primera división. Una afición que también pidió a Jan Virgili que se quede en el equipo tras su gol, en medio de los rumores sobre su posible salida del club.

El Mallorca disputó un partido muy intenso y con un ritmo que sorprendió a los de Luis Enrique. Ni siquiera el georgiano Kvaratskhelia, la gran estrella ayer en un equipo francés plagado de suplentes y canteranos, logró crear demasiado peligro. En el descanso, Luis García movió el banquillo con la entrada de las nuevas incorporaciones para la nueva temporada Soumahoro, Antonio Sánchez, Álex Sala y Antoniu Roca.

En diez días el equipo debuta en segunda contra el Valladolid, aunque antes se enfrentará el sábado al Elversberg alemán.

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