Jordi Horrach: "Soy un producto regenerativo para el fútbol en Baleares"

Jordi Horrach está convencido que es la solución para el fútbol balear. El precandidato a la presidencia de la federación balear de fútbol y actual secretario general espera dirigir el fútbol durante los próximos cuatro años. "La federación Balear está en un momento muy tranquilo y para nosotros no tiene nada que ver lo que pueda pasar en Madrid. Creo que hay que depurar responsabilidades en Madrid y si no se han hecho las cosas bien que pague quien tenga que pagar. Yo creo que llevo un año en la federación y soy un producto de regeneración del fútbol, llevo 40 años en el fútbol y 25 como director deportivo, si eso no es regenerar un sistema que había establecido de hace 40 años o 20 creo que es importante reflejarlo"

Desmiente a Iván Cabot del Santa Mónica

Horrach asegura que en ningún momento le pidió a Iván Cabot que retirase la denuncia de Inhabilitación en la reunión mantenida la pasada semana. "El señor Cabot miente, miente porque yo no tengo conocimiento de la denuncia, no la he leído. Le Hago una reflexión y le digo que me parece injusto y en ningún caso le digo que la retire y él en siete ocasiones me dice que la va a retirar"

Compra-Venta del comité de árbitros

Horrach asegura que le ha comunicado a los clubes la intención de vender el local de los árbitros y que el problema es que la mayoría de presidentes no miran la intranet de la federación en referencia al presidente del Poblense, Miguel Molondro, que aseguró su desconocimiento en Onda Cero. "Los clubes tienen conocimiento desde el 2 de febrero. El Poblense el día 31 de enero a las 15.02 lo miró. En muchas ocasiones la experiencia nos dice que la herramienta no la manejan los presidentes"

Manolo Bosch

El precandidato a la presidencia de la federación balear de fútbol asegura que la salida de Manolo Bosch con un coste de cien mil euros fue acordada sin problemas. "La ley no te obliga a jubilar a nadie. Nosotros pensamos que una persona de 69 años tiene que jubilarse y tuvimos que llegar a un acuerdo. El acuerdo de jubilación es el 50% más barato que por despido que le tocaban 180.000 euros. Estuvo de acuerdo y lo firmó"