El banquillo del Mallorca pendiente de cerrar la permanencia

El Real Mallorca no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro entrenador para la próxima temporada. Los responsables del club tiene el objetivo prioritario de cerrar la permanencia antes de mover ficha. Pablo Ortells y Alfonso Díaz tienen previsto reunirse con Javier Aguirre cuando el equipo consiga la permanencia y no de puede descartar una renovación teniendo en cuenta que la pasada temporada se hizo oficial su renovación el pasado 2 de junio. Entre los candidatos posibles si el técnico mexicano no continúa están entrenadores como Rubí, García Pimienta, Arrasate o Diego Martínez.

Darder, Morlanes, Larin y Van Der Heyden

El Real Mallorca tendrá que analizar la situación de Darder, Morlanes, Larin y Van Der Heyden que con un coste en torno a los 24 millones de euros no han tenido el protagonismo esperado. En el caso que Aguirre continúe no se descarta que algunos de los futbolistas toquen la puerta de salida. La final de copa ha provocado un entorno enrarecido en contra del técnico mexicano por el estilo de juego y por dejar a Abdón sin jugar ante el Athletic Club de Bilbao el pasado 6 de abril en el estadio de la Cartuja.

Rajkovic, Maffeo y Samu Costa

Entre los movimientos que pueden producirse el próximo verano están las salidas de Rajkovic, Maffeo y Samu Costa, en el caso del portugués si la oferta supera los 10 millones de euros. El caso más evidente es el de la portería para dar paso a Greif y apostar por Leo Román, cedido al Real Oviedo. El club podría ingresar entre 6 y 15 millones de euros que permitiría reforzar varias posiciones que son necesarias como el lateral zurdo y el eje de la zaga.