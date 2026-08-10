RCD MALLORCA

El Mallorca traspasa a Samu Costa y Jan Virgili

El RCD Mallorca ha cerrado los traspasos de Samu Costa al Al-Nassr de Arabia Saudí y de Jan Virgili al Brujas belga por 22 y 12 millones de euros respectivamente.

Redacción

Palma |

Larin y Samú Costa celebran uno de los goles de la victoria del Mallorca al Valladolid
Larin y Samú Costa celebran uno de los goles de la victoria del Mallorca al Valladolid | Getty

El RCD Mallorca ha cerrado los traspasos de Samu Costa al Al-Nassr de Arabia Saudí y de Jan Virgili al Brujas belga por 22 y 12 millones de euros respectivamente.

El centrocampista portugués se va al club saudí de Cristiano Ronaldo suponiendo el traspaso por el que más ingresos ha recibido el club en su historia. Costa llegó en la campaña 2023/24, y esa temporada disputó un total de 36 partidos, 34 en liga y 2 en Copa del Rey. Abandona el club con 108 partidos jugados, 8 goles (7 de ellos en la última temporada) y 5 asistencias.

El extremo catalán, por el que el Club Brujas KV ha pagado su cláusula de rescisión, llegó a la isla en el verano de 2025 y en total, ha disputado 34 partidos en los que ha marcado 2 goles y repartido 4 asistencias.

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