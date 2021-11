Marta Lliteras " tengo una oferta del ejército "

Marta Lliteras desvela una oferta del ejército para competir en el torneo nacional militar de rugby el próximo mes de mayo. La entrenadora mallorquina se ha mostrado muy ilusionada en Onda Cero para afrontar un nuevo reto en su vida." Me había planteado un año sabático para prepararme para el curso nivel 3 pero me ha llegado una oferta que no es oficial pero casi seguro y será llevar el ejército militar mar, tierra y aire masculino de rugby en el mes de mayo ". Marta cuenta con la experiencia en el campeonato de España dirigiendo a la selección balear y andaluza. Por otra parte, La entrenadora ha aconsejado a alumnos del instituto Balàsia de Ibiza con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. " He sufrido violencia no física desde que fui jugadora con horarios diferentes o con vestuarios alejados. He dirigido unas charlas preventivas para chicos y chicas de 13 y 14 años. Salieron reflexiones muy chulas. Por otro lado cuando les dije que escribiesen situaciones violentas que no fuesen físicas y en seguida me dijeron insultos a los árbitros, insultos a compañeros y chistes machistas. La evolución es muy lenta. Creo que se deberían hacer formaciones preventivas. Las federaciones en los clubes y los clubes a los entrenadores".

Marta Lliteras siempre ha estado abierta a contar sus experiencias para colaborar con causas que le convenzan. La mallorquina fue una de las ponentes en el primer Foro Talento organizado por Onda Cero en 2019. Su ponencia fue sobre el papel femenino en un deporte tradicionalmente masculino como el rugby. La mallorquina es una experta en innovación deportiva. Licenciada en Ciencias políticas por la universidad complutense de Madrid y con un máster en dirección y gestión de RRHH por la UOC. Siempre ha representado la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo, especialmente el rugby.

Lliteras cuenta con una brillante trayectoria deportiva, es campeona de Europa de Rugby con la selección española (2010), seleccionadora balear (2012-2016). Entrenadora del Shamrock RC masculino 2016, Pin Olímpico en los juegos olímpicos de Río de Janeiro (2017). Premiofútbol por la igualdad (2018), Campeona de Madrid con el CR Majadahonda en primera masculina como entenadora (2018). Premio Ciutadana del Consell de Mallorca, miembro de la comisión de técnicas nacionales de la AMDP (2018), manager de la selección española de Rugby femenino en 2019 y entrenadora del Lexus Alcobendas (sub23) en la liga nacional.