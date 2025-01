Miguel Bestard, expresidente de la federación balear: "Tengo 82 años y no ha ido conmigo meter mano a la caja"

La Audiencia Nacional ha citado el próximo 28 de enero al expresidente de la federación balear de fútbol, Miguel Bestard, para declarar como investigado por presunto delito de apropiación indebida en el caso ´Soule´ en tema relacionados con la Mutualidad. Bestard en declaraciones a Onda Cero Mallorca se ha mostrado sorprendido y afectado por esta situación a sus 82 años de edad. "Estoy mal y muy decepcionado. Todavía no me han citado y no tengo ni idea porque la Mutualidad no es de la federación. Me han hecho mucho daño como persona porque tengo 82 años y meter la mano a la caja no han ido conmigo y he estado 40 años en la federación. Cuando pude tener un sueldo renuncié. Esto es intentar matarte, si me citan tendré que buscar un abogado,, pagarlo y pagarme el viaje a Madrid cuando vivía feliz. Esto es destrozar a una persona pero intentaré ser fuerte y ver que pasa.

Al margen de la polémica de la Supercopa de España

Migue Bestard prefiere mantenerse al margen sobre la experiencia vivida por los aficionados del Real Mallorca en la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. "Ahora prefiero de decir nada. He estado dos veces a Yeda pero la realidad es que al Mallorca no le fue bien". Bestard dejó la federación en 2022 para ceder la presidencia a Pep Sansó y que el pasado verano dejó su cargo tras la convocatoria de elecciones donde el elegido fue Jordi Horrach.