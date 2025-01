Cristina Palavra, mujer del Jugador del Mallorca Dani Rodríguez,: "Lo de Arabía fue algo acosador, no agobio como dice el presidente de la federación española"

Cristina Palavra contó en Radioestadio Noche de Onda Cero la desagradable experiencia vivida en Arabia Saudí después de la semifinal de la Supercopa de España que disputó el Real Mallorca ante el Real Madrid. La mujer de Dani Rodríguez pasó miedo juntos a sus tres hijos mientras intentaba llegar al bus ."No dudamos en ir a la Supercopa, todo era perfecto hasta que llegó el partido. El hecho de que nos pusieran junto a la afición local ya nos pareció raro. Pasé muchísimo miedo. A la salida había mucha gente, nos rodearon, pegaban collejas, metían mano, nos hacían fotos. Miraba a mis tres hijos para no perderlos, sin teléfono no sé que hubiese hecho si me pierdo"

Critica a la federación española

Cristina Palavra lamenta las declaraciones del presidente de la federación española, Rafael Louzan, después de escuchar que habló de agobio y en ningún momento de acoso. " Era algo acosador, no era un agobio como dijo el presidente de la federación española, era acoso. Lo siento pero el dinero no lo es todo. Creo que todo el mundo tiene derecho a estar protegido, parece que solo importa el Barça y el Madrid. Nadie nos ha llamado para preguntarnos que ha pasado, si tuviera que volver me lo pensaría y no iría".

Reacciones desde la isla

El Govern Balear, el alcalde de Palma, la federación balear de fútbol y el Moviment mallorquinista ha sido contundentes con lo sucedido en Arabia Saudí mientras que el Real Mallorca públicamente no se ha pronunciado después de las declaraciones del presidente de la federación española que en un primer momento no hizo referencia a la afición isleña y una semana después pidió disculpas comentando que fue una situación de agobio.