Riera Morro " En los campos de fútbol no se puede vender alcohol "

Tomeu Riera Morro ha levantado la voz en Onda Cero después de comprobar que los árbitros siguen sufriendo agresiones de todo tipo. El presidente del comité territorial de árbitros en Baleares está en permanente contacto con el presidente de la federación balear para intentar acabar con la violencia. El último caso ha sido la agresión a Joan Reus el pasado fin de semana mientras dirigía el partido de tercera regional entre el Xilvar y el Son Ferrer. " El fin de semana pasado vi cuatro partidos y vi desastres. Viendo un infantil las madres insultaban. A esta gente habría que grabarla para ver si se reconocen. La pasada semana un entrenador después de perder siete a cero amenazó al árbitro diciéndole que le rompería las piernas. No se puede entender. Estoy de acuerdo que no se venda alcohol y lo que tienen que hacer los ayuntamientos es decirle al responsable del bar que no se puede vender, y si tienen que cerrar que lo hagan. Hay reuniones previstas y el presidente de la federación, Miguel Bestard, ya habló con Gonyalons. El comité de competición ha llegado a sancionar hasta 4 años. Han dado un paso y hay que dar las siguientes. Esto es más productivo que haciendo una huelga ". El próximo 24 de febrero está prevista una reunión entre la dirección general del Govern Balear, Miguel Bestard y Tomeu Riera Morro.