Puigdemont suspende negociaciones con el PSOE y le exige una reunión urgente en Suiza: "Esto no puede seguir así"

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que suspende toda negociación con el PSOE por cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha constatado que "la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión", lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts "va en serio" y que "el riesgo de la ruptura era real", por lo que los socialistas han preferido no dar un "portazo" a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.

Puigdemont señala que volverán a hablar una vez se produzca dicha reunión en Suiza, pero apunta que "esto no puede seguir así, hay que encontrar un desenmarañador".

Desde Junts hacen estas peticiones porque no quieren que los socialistas "jueguen con el calendario", tras asegurar que no quieren seguir negociando nada a nivel sectorial con alguien que, a su juicio, no ha recuperado su confianza.

