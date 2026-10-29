Nico López. "Tuve a Mari Carmen de alumna y estoy intentando hablar con su madre"

Nico López tiene el corazón en un puño por el accidente ferroviario en Toledo. El técnico mallorquín está intentando hablar con su familia porque guarda un gran recuerdo Mari Carmen cuando era alumna del Ceip Ponet en Inca junto a su hermana. "Recuerdo que la tuve a Mari Carmen con doce años y también a su hermana. Es una familia muy serie e integrada en Inca. Su madre tenía una tienda y ellas eran muy buenas estudiantes. Estoy intentando hablar con su madre por si podemos ayudarla en algo. Soy padre de un hijo que conoce a Mari Carmen y es lo más duro que te puede pasar".

El fútbol en un segundo plano

Nico López está viviendo una día complicado desde el punto de vista emocional y aunque es un gran amante del fútbol y ha sido invitado a presenciar el partido de copa del Rey entre el Poblense y el Ceuta no tiene clara su presencia en el municipal de Sa Pobla. "Tengo un compromiso pata ir a Sa Pobla pero estas cosas te afectan, ayer lo estaba pero hoy no tengo ganas de ir al fútbol"

Vuelta al banquillo

Nico López quiere seguir entrenando y está a la espera que pueda llegarle una nueva oportunidad para siguir vinculado al fútbol