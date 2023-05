Xavi Sastre: "Óscar se ha ganado ser nuestro entrenador"

Xavi Sastre está muy ilusionado con el acenso del Palmer Basquet Mallorca. En esta etapa de su vida como miembro de la comisión deportiva destaca el proyecto y el trabajo del entrenador en todos los sentidos. También agradece las facilidades del Basquet Llucmajor para jugar en su pabellón " Intento aportar mi experiencia en la comisión deportiva que formamos. Tuve claro la decisión por la amistad, ambición y por empezar de abajo. Tengo la experiencia del Tenerife que están en ACB y empezaron siendo un grupo de amigos. Nosotros por fidelidad, compromiso y agradecimiento al Basquet Llucmajor y ayuntamiento queremos jugar un año más como mínimo en LEB Plata en Llucmajor, la presidenta, Marga, se lo merece"

Óscar Olivenza

La primera decisión que espera hacer oficial el club para empezar a confeccionar la plantilla es la renovación de Óscar Olivenza. Xavi destaca la labor del técnico y no tiene dudas que deber seguir vinculado al proyecto dirigiendo al equipo. " Óscar se ha ganado todo para que sea nuestro entrenador. Es un gran entrenador con una gran gestión para quitarse el sombrero"

Xavi lamenta la decisión tomada por la federación de baloncesto que no dudó en destituirlo hace un año y tres meses por una situación ajena a la situación deportiva. "Me sacaron directamente. Es algo que ha quedado resuelto con Juanjo Talens. Fue un día 13 de febrero del año pasado y me sigue doliendo el corazón porque fue una injusticia que me hicieron a mi y a mi hijo. Fue una discusión verbal en el minuto cinco de la segunda parte de un partido estando yo en la grada y si se hubiesen informado sabrían que no pasó nada. Cuando se presentó la guardia civil se extrañaron viendo que no había pasado nada. Me hicieron mucho daño a mi y a mi familia".

Por último, Xavi Sastre agradece las felicitaciones como la del Fibwi Palma con su presidente, Guillem Boscana, en primera persona. "He trabajado cinco años con Boscana y estoy agradecido a la oportunidad. Ellos nos han felicitado"