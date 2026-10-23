Dani Rodríguez" A Arrasate le sudaba tres cojones lo que le decían los capitanes del Mallorca sobre las malas actitudes de jugadores"

Dani Rodríguez habla claro en Radioestadio Noche de Onda Cero. El exjugador del Mallorca critica a Jagoba Arrasate por permitir malas actitudes de futbolistas de la plantilla y al club por apoyar al técnico. "Yo defiendo que Jagoba no estaba haciendo las cosas bien nueve meses antes del Bernabéu y yo cometó el error y me perjudico a mi mismo, al equipo y el ambiente. El entrenador dejó de ser entrenador porque cuando las malas actitudes de jugadores vienen de gente que no juega ellos mismos se están apartando, pero cuando hay malas actitudes de gente que es importante necesitas la gestión del entrenador porque solo con los capitanes es imposible. Cuando las malas actitudes no tienen un castigo o una consecuencia el grupo se rompe. Cuando tienes el apoyo de los capitanes y yo como encargado le digo que esto no puede pasar y por un odio le entraba y por el otro le salía es que le sudaba tres cojones lo que le decía yo y el grupo".

Rescindir contrato

Dani Rodríguez está convencido que los responsables del club se equivocaron apoyando al Arrasate sin rescindirle el contrato para evitar estuviese en el día a día durante cinco meses cuando contaba para el técnico. "El club tenía que apoyar al entrenador porque la imagen se hubiese visto debilitada aunque supiesen lo que pasaba dentro. Estoy de acuerdo que si el club le da el apoyo al entrenador tiene que rescindirme el contrato".

Leganés

Dani Rodríguez tendrá la oportunidad de jugar ante su exequipo. El centrocampista gallego visitará Son Moix el próximo mes de marzo con el conjunto pepinero después de jugar con los isleños siete temporadas disputando la final de la copa del Rey marcando el gol del conjunto isleño