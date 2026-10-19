Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca: "Creo que tenemos una plantilla para luchar por el objetivo y que lo vamos a conseguir"

Pablo Ortells tiene plena confianza en la plantilla confeccionada durante el mercado de verano. El director deportivo del Real Mallorca no contempla fichar un sustituto de Valjent para cubrir su ausencia durante las ventanas de selección ni por le lesión de Roca. "Creo que tenemos jugadores que pueden marcar diferencias. En segunda segunda división tenemos menos presupuesto que en primera. Creo que tenemos una plantilla competitiva para luchar por el objetivo y que lo vamos a conseguir. A Valjent me gustaría tenerlo siempre pero tenemos gente que puede jugar en esa posición y confiamos en ellos".

Apuesta por la cantera

Ortells ha dejado claro en Onda Cero que le hubiese gustado contar con jugadores como Pablo Ramón o Rafel Obrador, Chady o Luka Romero que están jugando lejos de la isla. "Puedo hablar de Obrador y Luka Romero que son los que he tenido. A Obrador lo quise llevar a Villarreal cuando era alevín. A Chady lo quisimos en Villarreal y se fue al Barcelona. En estos dos casos les hicimos una propuestas que nunca se habían dado a un canterano con un plan deportivo"