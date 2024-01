Cuadra Fernández y Mateo Busquets hablan del VAR desde Mallorca

Guillermo Cuadra Fernández está viviendo su sexta temporada en primera división mientras que Mateo Busquets es uno de los debutantes en la máxima categoría del fútbol español a sus 30 años. Guillermo empezará el año formando parte del VAR en el Girona-Atlético de Madrid. El colegiado de 39 años se toma con naturalidad que las conversaciones entre árbitros y VAR puedan escucharse. "Todas las ayudas son bien recibidas. Para nosotros que se escuchen las conversaciones no es ningún problema. La gente verá que es algo que le puede suceder a cualquier trabajador que habla con sus compañeros para intentar hacer el mejor trabajo posible. Durante el partido no se escuchará y se escuchará cuando haya una llamada como puedes ser un gol anulado. "Mateo Busquets tampoco ve esta novedad con normalidad. "He estado dos jornadas en el VAR. Son labores totalmente distintas. No nos vamos a sentir incómodo porque es una labor que llevamos haciendo mucho tiempo, que se escuche o no me resulta indiferente".

Nuevos retos

Ambos tienen retos para 2024 aunque el principal objetivo es seguir mejorando en el día a día. Guillermo Cuadra destaca la progresión en el arbitraje y la profesionalidad para aislarse del entorno para dirigir partido. "Salvo Oceanía he pitado en todos los continentes. No es lo mismo pitar en Sudáfrica que en Sudamérica o Asia. El planteamiento y la actitud es igual en un partido en el Puerto de Pollença que en el fútbol profesional". Por su parte, Mateo Busquets tiene la ilusión de dirigir su primer clásico. "El día a día es simple intentando entrenar la parte físico y formando el aspecto psicológico para preparar los partidos. Estar en primera división ya es un gran reto para mi, Voy pasito a pasito pero como a cualquier trabajador quieres progresar y los partidos más relevantes te hacen ilusión".

Contacto con el comité Balear

Guillermo Cuadra Fernández y Mateo Busquets no desaprovechan la oportunidad para estar en contacto con el comité Balear para apoyar a los árbitros que están iniciándose o dirigiendo partidos en cualquier categoría. La predisposición de ambos está motivando a los más jóvenes para formar parte del comité y dedicarse al arbitraje.