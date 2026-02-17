Alfonso Díaz, Ceo de negocio del Real Mallorca: "Es evidente que los números no son buenos"

Alfonso Díaz está convencido que el equipo conseguirá la permanencia en primera división a pesar de la dinámica negativa de los últimos catorce meses de competición. El Ceo de negocio del Real Mallorca destaca el trabajo de la dirección deportiva y el esfuerzo de todos los estamentos del club con el presidente, Andy Kohlberg, a la cabeza. "Es evidente que los números no son buenos pero hay que mirar adelante para mejorar los números. En el último mes se ha visto a un equipo más competitivo. Trabajamos de forma conjunta con la dirección deportiva y estamos en contacto permanente con el presidente".

Mercado de fichajes

Díaz explicó en Onda Cero que los fichajes están concentrados durante el verano y en menor medida durante el mercado invernal. El Real Mallorca incorporó el pasado mes de enero a Kalumba y Luvumbo mientras que otros club como Osasuna fichó a Javi Galán y Raúl Moro. El Rayo Vallecano cerró la contratación del extremo Ilias Akhomach procedente del Villarreal. "En general los movimientos en el mercado invernal son pocos. Trabajamos para tener un límite salarial mayor. La estrategia es hacer el mayor número de gastos en verano".

Proveedores de la isla

Alfonso Díaz está orgullo del trabajo realizado por los responsables del club durante los últimos diez años donde el equipo no ha superado la novena posición en liga con Javier Aguirre en el banquillo y una final de la copa del Rey. El Ceo de negocio destacó que más del 90% de sus proveedores son de la isla aunque en un momento puntual una de las compras hayan sido a una empresa de Madrid para alquilar árboles de navidad.