Malen Sart " de la pesca submarina no se vive "

Malen Sart se ha convertido en la primera deportista española en conseguir un campeonato de pesca submarina celebrado en Cerdeña. La deportista de Binissalem ha explicado en Onda Cero que se dedica a la pesca por pasión admitiendo que no tiene ninguna compensación económica. " Hay mucho trabajo y sacrificio. Las zonas son muy pobres en pescado. El agua estaba muy caliente y no había. Me lo comentaron Pedro Carbonell y Alberto March. Incluso en masculino ha habido ceros. El mar siempre me ha gustado porque me llevaban mis padres, luego conocí a mi marido que se dedicaba a la pesca y me animé. Empecé muy tarde a los 38 años porque estuve jugando a baloncesto mucho tiempo. Alba no la conozco porque nos llevamos 20 años pero sí a sus padres. No se puede vivir de la pesca submarina. Todo son gastos, ni Pepe Amengual, Pedro o Alberto. El nacional me costó 4.000 euros, nos pagan una dieta y los viajes porque representamos a nuestro país pero lo demás lo pongo yo. Hay otros deportes que están igual menos el fútbol, baloncesto o motociclismo. Voy año a año y vamos ver que depara el futuro".

Binissalem cuenta con grandes deportistas como Alba Torrens en baloncesto o Miguel Ángel Moyá, exguardameta del Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid, Getafe o Real Sociedad. La noticia del título mundial ha sido recibida con orgullo en la comunidad balear y principalmente en su localidad natal donde están preparando un homenaje para cuando sea posible. Malen Sart se une a la lista de grandes deportistas que ha dado las Islas Baleares en diferentes deportes con campeones del mundo.

Pep Amengual ha sido la gran referencia de la pesca submarina en Baleares. Nació en 1944 y con 19 años empezó a competir en los campeonatos naciones llegando a conseguir 14 victorias. Como en el caso de Manel no vivió de la pesca. Era electricista y compagina su pasión con su trabajo. En su carrera deportiva destacan campeonatos del Mundo individuales, dos Campeonatos del Mundo por equipos, dos Campeonatos de Europa individuales y cuatro por equipos. Una Copa de Europa individual y cuatro por equipos. También destacó por los 14 Campeonatos de España individuales, dos Campeonatos de España de invierno, ocho Campeonatos de España por clubes, cuatro Campeonatos de España por regiones, veintidós Campeonatos de Baleares como individual y ocho por clubes. Tuvo su reconocimiento con la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo y el tridente de oro de la Federación Italiana de Pesca submarina. Su última victoria corresponde al pasado 9 de octubre de 1993 en Mallorca.