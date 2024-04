Manolo Bosch: "Dejé mi cargo en la federación balear cinco minutos antes de que me echaran"

Manolo Bosch ha dejado la federación balear de fútbol 32 años después y se une al precandidato a la presidencia, Fausto Oviedo. Bosch tuvo claro con la llegada de Pep Sansó a la presidencia que su tendría que abandonar su cargo porque la intención del nuevo presidente era colocar a Jordi Horrach. "Presenté mi dimisión para ayudar a la candidatura de Fausto Oviedo que es la que me ilusiona. Cuando Pep Sansó entró me dijo que llevaba un director general que era Jordi Horrach, que estaba por encima de mi. Dejé mi cargo cinco minutos antes de que me echaran. No acepté los 170.000 euros que me tocaban para quedarme en la federación porque la federación es como mi casa y no me podía imaginar vivir sin esto. Quería estar en contacto con los clubes y por eso dieron cien mil en lugar de lo que me tocaba"

Elecciones y compra-Venta del local de los árbitros

Manolo Bosch no comparte las ideas de Pep Sansó y Jordi Horrach y sin dudarlo hubiese convocado elecciones. "Cualquier presidente tiene la última palabra. El asesor jurídico y el secretario general son los que aconsejan pero el secretario general no mandaba porque estaba el director general y decidieron no convocar". Bosch era partidario de convocar a la asamblea para tomar la decisión de ejecutar la opción de compra del local del comité de árbitros. "Este alquiler con opción a compra la conocía. Otra cosa es que Jordi Horrach diga que lo envió por Intranet, no lo sé porque no pertenezco a la comisión delegada ni tengo intranet, no es lo más elegante si fue así, otra cosa es que se dijese y no se hiciera que parece que dicen los presidentes de los clubes. Según la cantidad es obligatorio pasarlo por asamblea y no se hizo, pero no sé el montante obligaba a hacerlo o bastaba comunicarlo"