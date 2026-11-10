Joan Aguiló: "Es absurdo que el Mallorca tenga un pediatra, no entiendo a Alfonso"

Joan Aguiló ha sido critico con el Real Mallorca por tener de forma provisional a un pediatra al frente de los servicios médicos del primer equipo. El expresidente de la asociación de copropietarios del Luis Sitjar ha desvelado que los responsables del club han sustituido la ausencia de Francisco Manuel Escarti Hernández por Camilo Jesús D´Onofrio. "Me ha llegado por parte de familiares médicos la extrañeza que el Mallorca en estos momentos no tenga un médico de medicina deportiva. Me han contado que el médico que tienen se ha ido de viaje de boda y han puesto al del filial que resulta que es pediatra. En las circunstancias actuales de todo lo que ha pasado no haya reforzado el área con un médico de medicina deportiva o traumatólogo. Un médico de medicina general sabe coser, reducir una herida o diagnosticar, un pediatra es de niños. El médico tiene que estar en los entrenos porque lo que pasó el otro día puede pasar en un entreno.Hay cosas de Alfonso que no entiendo".

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Joan Aguiló también ha sido critico con la planificación deportiva después de conocer los ingresos que ha obtenido el club por traspasos. "Pensaba que con el dinero que ha entrado el Mallorca haría un esfuerzo para hacer un equipo que asegurase ascender. Tenemos un equipo para estar entre el quinto. sexto o séptimo lugar. Me extraña la baja inversión porque si asciende tendrá que hacer un equipo nuevo "