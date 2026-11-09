Messow, director general del Atlético Baleares: "Si es necesario fichar intentaré convencer al presi y lo haremos"

Patrick Messow no da su brazo a torcer. El director general del Atlético Baleares está dispuesto a acudir al mercado de invierno si es necesario. El conjunto blanquiazul está lejos de su objetivo tras perder el último partido en el estadio balear ante La Nucía. "Estamos aquí para hacerlo bien y cambiar la historia. A pesar de los palos que nos hemos llevado vamos a seguir adelante y si hace falta otro esfuerzo intentaré convencer al presi y lo haremos, la vida es así y hay que seguir adelante".

Lamenta las expulsiones

Messow lamenta la imagen ofrecida por su parte contra el colegiado así como las expulsiones de Florin Andone, el utillero, Torrens Ribot, y el delegado del equipo, Jerónimo Tegla Medina. El director genera del club es consciente que no puede volver a suceder aunque tiene muy claro que la actuación del colegiado fue mala. "Creo que el árbitro se equivoco bastante y me calenté con lo que nos estamos jugando y se lo dije. Vamos a estudiar con los abogados con lo que hacemos. Parecía que cambiaba el criterio y eso no puede ser, pedimos un cierto respeto. Esta claro que Florin tiene que ser más listo y que no lo va a perdonar