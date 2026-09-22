Calatayud puede marcharse en enero por 3 millones de euros si el Mallorca no mueve ficha

Miguel Calatayud García podría marcharse en el mercado invernal si el Real Mallorca no mueve ficha. El lateral mallorquín con 20 años tiene una cláusula de 3 millones y un salario anual en torno a 40.000 euros anuales. Los minutos la pasada temporada en primera división y su titularidad en la categoría de planta durante el presente curso ha llamado la atención de varios clubes de la Bundesliga y de la liga española. El compromiso del futbolista con el club está al máximo nivel pero también es consciente que en el fútbol profesional no puede desaprovechar la oportunidad de subirse al tren si le llega la oportunidad.

Canteranos en la elite

Calatayud podría seguir los pasos de otros canteranos que están jugando en la élite después de formarse en la ciudad deportiva de Son Bibiloni. Pablo Ramón está jugando en primera división, Chady ha disputado el pasado mundial con Marruecos después de jugar en el Crystal Palace y Betis, Luka Romero ha ganado la liga en México tras pasar por Lazio y Almería mientras que Obrador saborea el fútbol profesional en el Calcio cedido por el Benfica. La propiedad americana no ha destacado por tener visión con los jugadores de la cantera apostando por futbolistas que hoy han cumplido su sueño lejos de la isla.